Exko-Mitglied Koch: EM-Plan mit 12 Städten bleibt bestehen

Die Europäische Fußball-Union plant mit der EM-Ausrichtung in zwölf Städten. "Ziel bleibt es, am Austragungsmodus festhalten zu können", sagte Rainer Koch aus dem UEFA-Exekutivkomitee der Deutschen Presse-Agentur. Der Vizepräsident des deutschen Fußballverbands schränkte ein, dass es für "endgültige Aussagen" noch zu früh sei. "Aber der Faktor Zeit ist einer, der mich durchaus optimistisch stimmt, die Impf-Effekte werden in ein paar Wochen deutlich stärker zu Tage treten."

SN/APA (AFP)/DANIEL MIHAILESCU ÖFB-Team soll zweimal in Bukarest antreten