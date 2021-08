Expertenrunde traut Red Bull Salzburg den Aufstieg zu

Red Bull Salzburg will wieder auf die große Champions-League-Bühne - Servus TV ist schon dort.

In der Red-Bull-Arena wurden am Freitag vier Neuzugänge präsentiert. Sie heißen Jan Åge Fjørtoft (ehemaliger norwegischer Nationalspieler), Steffen Freund (Champions-League-Sieger 1997), Sebastian Prödl (ehemaliger ÖFB-Teamkicker und England-Legionär) sowie Florian Klein (Ex-Bulle, 2012 bis 2014), der quasi sein Comeback in Salzburg feiert. Zu sehen ist dieses hochdekorierte Quartett allerdings nicht auf dem Spielfeld, sondern im TV-Studio.

Der Salzburger Red-Bull-Sender Servus TV verpflichtete Fjørtoft, Freund, Prödl und Klein als Experten für seine künftigen Fußballübertragungen. Nicht ohne Stolz meinte Sportchef Christian ...