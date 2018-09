Fan-Ausschluss und Geldstrafe für Roter Stern Belgrad

Roter Stern Belgrad muss in den ersten beiden Auswärtsspielen in der Fußball-Champions-League gegen Paris St. Germain und Liverpool auf die Unterstützung der Fans verzichten. Dieses Urteil fällte die UEFA-Disziplinarkommission am Freitag. Serbiens Meister wurde bestraft, da Anhänger nach dem Schlusspfiff des Play-off-Duells mit Salzburg in Wals-Siezenheim vor Freude den Platz gestürmt hatten.

SN/APA/DANIEL KRUG Belgrader Fans stürmten in Salzburg den Rasen