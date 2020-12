Fans in England wieder in Stadien - London-Derby am Sonntag

Arsenal hat im Europacup gegen Rapid den Auftakt gemacht, am Wochenende sind auch in der Premier League zumindest mancherorts wieder Fans in Englands Fußballstadien zugelassen. An das Tragen von Masken im Stadion sowie detaillierte Verhaltensregeln werden sich die Zuschauer in London oder Liverpool allerdings gewöhnen müssen. Der Schlager der Runde steigt am Sonntag mit einem Hauptstadt-Derby, in dem Leader Tottenham Arsenal empfängt. Liverpool spielt gegen Wolverhampton.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Es dürfen wieder Fans zum Match