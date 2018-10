Fans stürmten aufs Feld: UEFA-Verfahren gegen ManUnited

Europas Fußball-Union (UEFA) hat gegen Manchester United ein Disziplinarverfahren eingeleitet, nachdem Fans der "Red Devils" im Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin (0:1) aufs Feld gestürmt waren. Beide Anhänger liefen im Heimspiel der Engländer am Dienstagabend zu Ex-United-Profi Cristiano Ronaldo. Der Portugiese machte mit einem nach Spielende auf den Platz gestürmten Fan ein Selfie.

Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA wird sich am 22. November mit dem Fall beschäftigen. Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass die UEFA gegen Manchester United ermittelt. Im vergangenen Monat wurde der Club mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt, weil die Mannschaft zum Heimspiel gegen Valencia zu spät erschienen war und sich der Anpfiff dadurch verzögert hatte.

Quelle: Apa/Ag.