Fantasiefigur La'eeb ist offizielles WM-Maskottchen

Das offizielle Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft vom 20. November bis 18. Dezember in Katar ist eine Fantasiefigur namens La'eeb. Sie trägt Nationaltracht sowie einen Ball und soll freien Interpretationsspielraum lassen. La'eeb ist arabisch und bedeutet "supertalentierter Spieler". Er ermutigt nach dem Motto "Jetzt oder nie" jeden Menschen, an sich zu glauben und soll allen die Freude am Fußball näherbringen.

SN/APA/FIFA/- WM-Maskottchen gibt Raum für Imagination