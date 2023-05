FC Barcelona kann sich Messi nicht mehr leisten

Lionel Messi will in den kommenden Tagen eine Entscheidung über seine Zukunft bekannt geben - eine Rückkehr zum FC Barcelona scheint aber unwahrscheinlich. Während dem argentinischen Weltmeister Angebote von Al-Hilal aus Saudi-Arabien und anderer Clubs vorliegen, sei Barça derzeit keine Option, schrieb unter anderem die in Barcelona beheimatete Zeitung "Mundo Deportivo". Grund sollen die Finanzprobleme der Katalanen sein.

BILD: SN/APA/AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGE Messis Zeit bei PSG ist Ende Juni zu Ende

Demnach könne der spanische Meister seinem einstigen Starspieler aktuell weder ein konkretes Angebot unterbreiten noch Garantien für eine spätere Offerte geben. Aufgrund der weiterhin angespannten Finanzsituation will sich der Club an einen Rentabilitätsplan halten, der unter anderem Vorhaben zur Kostensenkung beinhaltet. Messi kann nach Ablauf seines Vertrages bei Paris Saint-Germain zwar ablösefrei wechseln, doch sein hohes Gehalt dürfte ein Problem darstellen. Am Montag hatte Barcelonas Trainer Xavi verraten, er wolle mit Messi sprechen und sich bei Clubboss Joan Laporta für eine Rückkehr starkmachen. Vor zwei Jahren hatten sich die hoch verschuldeten Katalanen Messi nicht mehr leisten können. Unter Tränen verabschiedete er sich damals nach 21 Jahren vom Club, um zu PSG zu wechseln. Seine Zeit dort endet offiziell am 30. Juni.