FC Barcelona muss wegen Financial Fairplay zahlen, PSG nicht

Wegen Verstößen gegen die Regeln des Financial Fairplay hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) den FC Barcelona mit einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro belegt. Wie die UEFA am Freitag mitteilte, wurden auch weitere Clubs wie Manchester United (300.000 Euro), Istanbul Basaksehir (400.000) oder RSC Anderlecht (100.000) sanktioniert. Geprüft wurden die Jahre von 2019 bis 2022.

BILD: SN/APA/DPA/MICHAEL KAPPELER UEFA verteilte Strafzahlungen in FFP-Verfahren

Paris Saint-Germain habe hingegen die festgelegten Ziele für das Finanzjahr 2022 erfüllt, informierte die UEFA. Wie weitere Clubs, darunter Inter und Milan, hatte der französische Meister im Verdacht gestanden, die Financial-Fairplay-Regeln zu umgehen. Ab dem Geschäftsjahr 2023 werden schrittweise neue Regeln beim Financial Fairplay angewandt. Die im vergangenen Jahr beschlossene Reform soll künftig in einer Financial Sustainability (finanzielle Nachhaltigkeit) münden. Diese sieht im Grundsatz vor, dass die am Europacup teilnehmenden Vereine nicht deutlich mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen. In der Vergangenheit wurden die Regeln immer wieder umgangen - insbesondere von Vereinen, die durch Investoren oder Staaten alimentiert werden.