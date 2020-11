FC Barcelona unterlag bei Atletico Madrid 0:1

Über zehn Jahre hat es gedauert, am Samstag war es soweit: Atletico Madrid hat sich am Samstag erstmals seit 14. Februar 2010 in der spanischen Fußball-Primera-Division gegen den FC Barcelona durchgesetzt. Yannick Carrasco erzielte am Samstag den einzigen Treffer beim 1:0-Heimerfolg von "Atleti", das bei einer Partie weniger mit Tabellenführer Real Sociedad (je 20) gleichzog. "Barca" ist nach der dritten Saisonniederlage acht Punkte hinter Atletico nur Zehnter.

Mitschuld am Gegentor hatte nicht zuletzt Barcelona-Goalie Marc-Andre ter Stegen. Er war nach einem Ball der Gastgeber in die Hälfte der Katalanen weit aus seinem Tor geeilt, um zu klären. Rund 40 Meter vor dem eigenen Tor kam er aber nicht an den Ball. Stattdessen gab Carrasco Ter Stegen ein "Gurkerl", ehe der Madrid-Profi ins leer Tor einschob. Damit nicht genug für Barcelona: Nach dem Seitenwechsel musste Routinier Gerard Pique womöglich schwerer verletzt ausgewechselt werden.

Meister Real Madrid ist am Samstag auswärts gegen Villarreal nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und hat damit den direkten Anschluss an die Tabellenspitze der Primera Division verpasst. Nach der schnellen Führung kassierten die Madrilenen in der zweiten Hälfte das 1:1 per Elfmeter und stehen auf Platz vier drei Punkte hinter Tabellenführer Real Sociedad.

Die Madrilenen gingen bereits in der zweiten Minute durch einen Treffer von Mariano Diaz in Führung, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Villarreal protestierte wegen einer Abseitsposition kurz vor dem Treffer - diese wurde aber nach der Überprüfung des Video-Assistenten als passiv gewertet. In der Folge verwaltete Madrid die Führung, während der Tabellenzweite Villarreal in Hälfte eins keine nennenswerten Aktionen zu Ende spielte.

Nach dem Seitenwechsel machte Villarreal etwas mehr Druck. Nachdem Real-Torwart Thibaut Courtois eine Viertelstunde vor Schluss zu spät gekommen war und Samuel Chukweze von den Beinen geholt hatte, verwandelte Gerard Moreno den Elfmeter zum Ausgleich (76. Minute). Damit tritt das Team von Zinedine Zidane nach der herben 1:4-Niederlage gegen Valencia vor der Länderspielpause weiter auf der Stelle.

Quelle: Apa/Dpa