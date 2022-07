FC Bayern bestätigt Wechsel von Lewandowski zum FC Barcelona

Der Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski aus München zum FC Barcelona steht unmittelbar vor dem Vollzug. Die beiden Clubs einigten sich mündlich auf den Transfer des polnischen Torjägers. Das bestätigte Bayerns-Vorstandschef Oliver Kahn am Samstag. "Das Vertragswerk steht noch aus", sagte Kahn der Bild-Zeitung. Lewandowski soll sich laut Medienberichten noch am Samstag auf den Weg nach Spanien machen und dort am Sonntag unterschreiben.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Lewandowski verabschiedet sich aus München