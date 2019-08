FC Bayern eröffnete Liga-Saison mit magerem 2:2 gegen Hertha

Bayern München ist im Eröffnungsspiel der 57. Saison der deutschen Fußball-Bundesliga sieglos geblieben. Der Meister der vergangenen sieben Jahre kam am Freitag trotz Überlegenheit in der Allianz Arena gegen Hertha BSC über ein 2:2-Remis nicht hinaus. Darüber, dass ÖFB-Star David Alaba und Co. nun schon 25 Meisterschafts-Heimspiele gegen die Berliner unbesiegt sind, freute sich niemand wirklich.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Thomas Müller konnte es nach einer Chance nicht fassen