FC Bayern gegen RB Leipzig im Supercup um ersten Saisontitel

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München will am Samstag (20.30 Uhr/live Sat.1, Sky) mit einem Sieg im Supercup-Duell mit RB Leipzig ein Zeichen für die neue Saison setzen. "Es ist ein wichtiges Spiel, weil es ein kleiner Titel ist. Aber auch als Statement", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie in Leipzig. Auch der DFB-Pokalsieger aus Sachsen, bei dem ÖFB-Legionär Konrad Laimer im Fokus steht, zeigte sich siegeshungrig.

SN/APA/AFP/RONNY HARTMANN Geht er oder bleibt er? ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer