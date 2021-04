FC Bayern siegte und schied trotzdem aus

Paris Saint-Germain rettete sich mit einem umkämpften 0:1 ins Halbfinale der Champions League.

Traurige Gewinner statt strahlende Glücksritter: Titelverteidiger Bayern München ist trotz eines Auswärtssiegs bei Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Dem deutschen Fußball-Rekordmeister reichte das 1:0 (1:0) am Dienstagabend im Pariser Prinzenpark nach dem 2:3 im Hinspiel vor einer Woche in München nicht zum Weiterkommen. Die Münchner verpassten damit in einer Neuauflage des Vorjahresfinales den Einzug in die Runde der besten Vier.

Eric Maxim Choupo-Moting (40.) hatte mit einem Kopfballtreffer für den Sieg gesorgt. Das Pariser Star-Ensemble um Weltmeister Kylian Mbappé und den Brasilianer Neymar war allein in der ersten Halbzeit drei Mal an Pfosten oder Latte gescheitert. Obwohl den Gastgebern kein Treffer mehr gelang, sollte die knappe Niederlage für das Halbfinale reichen. Dort steht auch der FC Chelsea, der ebenfalls eine 0:1-Niederlage kassierte, dank eines 2:0-Siegs im Hinspiel gegen Porto aber aufstieg.

Der Mittwoch könnte der Tag der Heim-Aufholjagden in der Champions League werden. Liverpool muss im Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid ein 1:3 wettmachen, Dortmund ebenfalls zu Hause ein 1:2 gegen Manchester City. Für Liverpool ist es die letzte Titelchance, Coach Jürgen Klopp versucht sich auch als Psychologe. "Wir müssen uns in eine Stimmung bringen, den Glauben an uns wiederzufinden", sagte der Deutsche. Und: "Wir haben nichts zu verlieren." Liverpool muss zum dritten Mal in Folge in der K.-o.-Phase der Champions League einen Rückstand gegen einen spanischen Club aufholen. 2019 drehte der spätere Titelträger das Halbfinale gegen den FC Barcelona nach 0:3 noch mit einem 4:0. Im Achtelfinale 2020 scheiterte man aber an Atlético Madrid (0:1, 2:3 n. V.). Der Treffer von Mohamed Salah im Hinspiel vor einer Woche gibt Liverpool zumindest ein bisschen Hoffnung. Auch die aktuelle Form darf die Elf von Jürgen Klopp optimistisch stimmen. Nach dem "schwarzen" Februar mit vier Liganiederlagen en suite gelangen zuletzt wieder vier Siege in den jüngsten sechs Partien.

Im Parallelspiel hofft Dortmund weiter auf den ersten Halbfinaleinzug seit 2013. "Wir sind positiv gestimmt", kommentierte Mittelfeldspieler Thomas Delaney.