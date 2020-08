FC Bayern zieht ins Finale der Champions League ein

Mit 3:0 besiegten David Alaba und Co. im Halbfinale der Königsklasse Olympique Lyon und treffen damit am Sonntag auf Paris Saint-Germain. Doch die Bayern brauchten am Beginn etwas Glück.

SN/AP Jubel bei den Bayern um Doppeltorschütze Serge Gnaby (r.).

Lyon begann stark und kam zu ausgezeichneten Chancen, aber nach 17 Minuten traf Serge Gnabry zur Führung für die Bayern. Der deutsche Nationalspieler erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Davor hatten Depay (4.) und Ekambi (17.) die Führung für Lyon auf dem Fuß gehabt, trafen aber nur das Außennetz bzw. die Stange. Nach der Pause kontrollierten die Bayern das Spiel und kamen nur noch selten in Bedrängnis. Robert Lewandowski machte mit dem dritten Tor den Deckel drauf (88.). Nun ist nach Meistertitel und Pokalsieg die Chance auf das Titel-Triple da. Dagegen stemmt sich aber Paris Saint-Germain mit dem Weltklasseduo Neymar und Kylian Mbappé. Das Spiel zum Nachlesen Quelle: SN