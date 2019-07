FC Chelsea sagt Trainingslager in Saalfelden kurzfristig ab

Chelsea wird für das Testspiel gegen Fußball-Meister Salzburg am 31. Juli in der Red-Bull-Arena kurzfristig nach Österreich reisen. Das Trainingscamp des Europa-League-Siegers in Saalfelden wurde abgesagt, wie Veranstalter Hannes Empl von SLFC am Montag bestätigte. Der von Frank Lampard trainierte Premier-League-Club wird demnach am Matchtag anreisen und nach einer Übernachtung wieder abreisen.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI Lampard und sein Team kommen nur für einen Kurztrip nach Salzburg