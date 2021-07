FC Liverpool kommt wieder nach Salzburg

Die Stars des britischen Topclubs bereiten sich erneut im Land Salzburg auf die neue Saison vor. Jürgen Klopp und Co. reisen am Montag an.

Bereits vor Wochen hat der englische Fußball-Club FC Liverpool angekündigt, dass sich Trainer Jürgen Klopp und seine Stars, wie im vergangenen Jahr, im Saalfeldner Tophotel Brandlhof auf die neue Saison vorbereiten wollen. Nachdem wegen der Delta-Variante aber seit Längerem keine Flieger aus Großbritannien in Österreich landen dürfen, war lange nicht klar, ob der europäische Topclub seine Zelte tatsächlich in Salzburg aufschlagen kann. Dank einer Sondergenehmigung ist seit Anfang der Woche, laut SN-Informationen aus dem Umfeld der Briten, aber ...