FC Liverpool nach 0:0 im Derby nur noch Tabellenzweiter

Der FC Liverpool hat im Rennen um die englische Fußballmeisterschaft einen weiteren Rückschlag erlitten und die Tabellenführung in der Premier League vorerst verloren. Beim Stadtrivalen FC Everton kam das Team von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. In dem intensiv geführten Derby schenkten sich die beiden Mannschaften nichts.

/APA (AFP)/OLI SCARFF Keine Tore im Liverpooler Derby