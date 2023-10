FC Red Bull Salzburg kämpft auch gegen den Frust

Red Bull Salzburg muss die starke Leistung gegen Inter Mailand nun auch in der Liga mit einem guten Ergebnis gegen Altach bestätigen.

Die Leistung von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am vergangenen Dienstag in der Champions League beim 1:2 gegen Inter Mailand war phasenweise beeindruckend. Nur das Ergebnis passte eben nicht. Wie so oft in den vergangenen Wochen. Dass nach der unglücklichen Niederlage in Mailand die Bullen-Kicker doch etwas frustriert in den Flieger nach Salzburg stiegen, war nur allzu verständlich. Am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellennachzügler Altach geht es für die Elf von Trainer Gerhard Struber nun darum, den Frust zu bekämpfen.

"Wenn man eine Weltklassemannschaft wie Inter Mailand an den Rand einer Punkteteilung bringt, dann gibt das viel Kraft für die Zukunft", betonte Salzburg-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner vor der Partie gegen die Vorarlberger. Nach vier sieglosen Pflichtspielen in Serie und den beiden Heimniederlagen in Folge gegen Blau-Weiß Linz und den LASK stehen die Bullen in der Liga mit dem Rücken zur Wand. Vor allem deshalb, weil ein erneuter Ausrutscher Gift für die Stimmung im erfolgsverwöhnten Club wäre. Der letzte Pflichtspielsieg des Serienmeisters liegt einen Monat zurück, als in der 9. Runde der Bundesliga Austria Lustenau mit 4:0 besiegt wurde.

Trainer Struber forderte daher auch von seiner Mannschaft, dass die Leistung in Mailand kein Einzelfall bleiben darf: "Ich möchte meine Jungs auch in der Liga und im Cup mit dieser Einstellung sehen, dann ist auch wieder klar, wer als Sieger vom Platz geht." Dass die Bullen gegen Altach den Pflichtsieg einfahren müssen, das ist jedem im Club bewusst.

Bevor es in der Champions League mit dem Heimspiel gegen Inter Mailand am 8. November weitergeht, sollten sich die Salzburger national keinen Umfaller mehr leisten. Die Spiele in der Liga gegen Altach und am 4. November in Tirol gegen die WSG müssen erfolgreich beendet werden. Dazwischen sind Amar Dedić und Co. am 1. November im ÖFB-Cup in Hartberg gefordert. In diesen drei Partien haben die Salzburger die Möglichkeit, den Frust der vergangenen Wochen abzuschütteln. Und Stürmer Roko Šimić, der auf der Wunschliste der beiden Mailänder Topclubs Inter und AC stehen soll, betonte kämpferisch: "Die Leistung von Mailand wird uns helfen, zu wachsen."