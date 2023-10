FC Red Bull Salzburg verspürt schon im Oktober einigen Druck

Die Fußballsaison 2023/24 befindet sich noch in der Anfangsphase. Und Meister Red Bull Salzburg befindet sich vor dem Heimspiel am Samstag gegen den LASK in einer ungewohnten Lage.

Vor der Länderspielpause hat Red Bull Salzburg die Tabellenführung in der österreichischen Bundesliga verloren. Das war ungewöhnlich zu diesem Zeitpunkt im Oktober. Die Truppe von Trainer Gerhard Struber verlor dazu die beiden vergangenen Heimspiele in der Liga gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz und in der Champions League gegen Real Sociedad San Sebastián. Das ist ebenfalls ungewöhnlich, überaus sogar.

Denn vor der Pleite gegen die Linzer waren die Bullen in der eigenen Red-Bull-Arena in der Liga seit Dezember 2020 in 45 Partien ohne Niederlage geblieben. Zwei Heimniederlagen in Serie in der Liga kassierten die Salzburger zuletzt im Sommer 2014. Gegen den LASK und im folgenden Heimspiel in einer Woche gegen Altach soll am Samstag die Trendwende gelingen. Platz zwei im Oktober ist im Kampf um den Meistertitel zwar noch kein Beinbruch und hat auch wenig Aussagekraft, aber dennoch stehen die Salzburger schon etwas unter Druck. Denn wenn der Serienmeister sich im eigenen Stadion weitere Ausrutscher leistet, stärkt das die Konkurrenz weiter. Und auch die Außendarstellung der Bullen würde darunter leiden. Dass die Lage etwas angespannt ist, beweist folgende Statistik: Salzburg gewann nur eines der vergangenen vier Ligaspiele und holte damit zwischen den beiden Ligapausen wegen der Länderspiele nur fünf Punkte. Das waren zwei weniger als der LASK in diesem Zeitraum.

Selbstläufer wird die Partie gegen den LASK auch keiner werden. Die Oberösterreicher haben sich in Österreich als dritte Kraft etabliert. Das weiß auch Struber. "Wir werden viel auf einem hohen Niveau investieren müssen, wollen wir in den Heimspielen den Spieß wieder umdrehen", betonte der Bullen-Trainer, der erstmals seit seiner Amtsübernahme etwas Gegenwind verspürt. In der Liga lief es zuletzt nicht ganz nach Wunsch und auch im Spiel der Königsklasse gegen Real Sociedad kamen die Salzburger nicht an ihre gewohnte Leistungsstärke heran. "Wir wollen am Samstag vor eigenem Publikum unter Beweis stellen, dass es gegen uns sehr schwierig ist, wenn wir mit unserem typischen Spirit unsere spielerischen Grundprinzipien auf den Platz bringen. Das gilt es von der ersten bis zur letzten Sekunde abzurufen", betonte Struber, der sich auf ein Spiel vor toller Kulisse freut. Denn die Bullen erwarten an die 17.000 Zuschauer. Und denen wollen die Bullen ein Topspiel bieten. "Wichtig ist derzeit weniger der Blick auf die Tabelle, sondern jetzt ist es entscheidend, einmal Leistung zu bringen. Das können wir planen und steuern, die Tabelle ist dann die Konsequenz daraus", betonte Struber.