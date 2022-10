FC Red Bull Salzburg stellt nächsten Rekord auf

Nie war eine Bundesliga-Startelf jünger als jene von Red Bull Salzburg beim 3:1-Auswärtssieg gegen Austria Wien - exakt 21 Jahre und 109 Tage.

Fußballmeister Red Bull Salzburg ist am Sonntag mit drei Punkten aus Wien (3:1) heimgekehrt - und das mit der jüngsten Startelf in der Geschichte der österreichischen Bundesliga. Der Altersdurchschnitt des Bullen-Teams betrug gerade einmal 21 Jahre und 109 Tage. Möglich wurde der Rekord erst durch das verletzungsbedingte Fehlen von Andreas Ulmer. Der Kapitän, der am 30. Oktober seinen 37. Geburtstag feiert, wurde gegen die Austria wegen Adduktorenproblemen im Hinblick auf den Champions-League-Showdown gegen Chelsea und Milan geschont. Die ältesten Bullen-Profis ...