FC Sevilla holt Sieg in der Europa League in einem Mitternachts-Thriller

Mit einem 4:1 im Elfmeterschießen gegen AS Roma holte sich der FC Sevilla am Mittwoch den Sieg in der Fußball-Europa-League. Es war der siebente Finalerfolg der Andalusier. Hingegen verlor Trainerstar José Mourinho erstmals ein europäisches Endspiel.

Mit einem 4:1 im Elfmeterschießen gegen Salzburg-Bezwinger AS Roma holte sich der FC Sevilla am Mittwoch den Sieg in der Fußball-Europa-League. Nach Verlängerung war es 1:1 gestanden. Es war der siebente Finalerfolg der Andalusier. Trainer José Luis Mendilibar hatte den Club erst vor zwei Monaten übernommen, weil akute Abstiegsgefahr aus Spaniens höchster Spielklasse geherrscht hatte. Der 62-Jährige hat kaum Erfahrung auf der internationalen Bühne. Der ist kein Geringerer als José Mourinho, der in seinem sechsten Finale erstmals unterlag.

Zumindest bis zur Pause war in der Puskas-Arena in Budapest Paulo Dybala der Mann des Spiels. Ausgerechnet jener Roma-Spieler, dessen Einsatz im Vorfeld wegen Problemen mit den Sprunggelenken als höchst fraglich eingeschätzt worden war. Der argentinische Weltmeister sei "höchstens für 20, 30 Minuten" einsatzfähig, hatte Trainer Mourinho noch bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Finale verkündet. Dann trumpfte der 29-Jährige groß auf und erzielte die 1:0-Führung: Mit einem schnellen Direktpass aus dem Mittelkreis brachte ihn Gianluca Mancini ideal in Position, Dybala setzte sich gegen die Innenverteidigung ohne große Anstrengung durch und schloss zur 1:0-Führung ab (35.).

Ivan Rakitic hatte kurz vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuß, aber der Sevilla-Routinier traf nur die Innenstange. Was die Andalusier selbst nicht schafften, erledigte der Gegner: Mancini sprang eine Flanke vom Knie zum Ausgleich ins eigene Tor (55.).

Die Europa-League-Spezialisten waren spätestens ab da am Drücker. Eine Elfmeterentscheidung nach vermeintlichem Foul an Ocampos (76.) revidierte der Videoschiedsrichter. In der Verlängerung war Sevilla aktiver, aber Roma verzeichnete durch Chris Smalling in der 131. Minute (!) noch einen Lattentreffer.

Im Elfmeterschießen trafen alle Sevilla-Schützen, während Eigentorschütze Mancini an Torhüter Bono scheiterte und Ibanez die Stange traf. Dann scheiterte auch Sevillas Gonzalo Montiel zunächst, er durfte nach Stangenschuss seinen Penalty aber wiederholen und traf - Sevilla war um 0.03 Uhr Europa-League-Sieger. José Mourinho warf die Medaille für den Finalverlierer gleich nach der Siegerehrung enttäuscht in den Fansektor von AS Roma.