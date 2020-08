FC Sevilla ist erster Finalist in der Europa League

Der erste Finalist in der Europa League heißt FC Sevilla: Auch im sechsten Europacup-Halbfinale der Clubgeschichte sicherten sich die Spanier das Endspiel.

Sevilla besiegte Manchester United am Sonntagabend beim Europa-League-Finalturnier in Köln mit 2:1 (1:1). Der eingewechselte Luuk de Jong staubte in Minute 78 zum 2:1 ab, davor hatten Bruno Fernandes (9./Elfer/ManU) und Suso (26.) getroffen.

ManU hatte zuvor die zweite Hälfte dominiert und viele Chancen ausgelassen. Für den 20-fachen englischen Meister platzte damit der Traum von der europäischen Trophäe.

Der Gegner im Finale heißt entweder Inter Mailand oder Schachtar Donezk. Das zweite Halbfinale geht am Montagabend (21.00 Uhr) in Düsseldorf in Szene. Das Finale findet am Freitag (21.00) in Köln statt.

Quelle: SNapa