FC Sevilla will Munas Dabbur schon wieder abgeben

Das Engagement von Ex-Salzburg-Stürmer Munas Dabbur in Spanien könnte enden, noch bevor der Israeli eine einzige Minute gespielt hat. Der andalusische Club erwägt offenbar, ihn loszuwerden.

Offiziell geworden war der Transfer schon in der vorigen Winterpause. Im Sommer verließ der Israeli nach erfolgreichen Jahren mit 72 Toren und als Schützenkönig Red Bull Salzburg um rund 15 Millionen Euro Ablöse. Der Traum vom Durchstarten in der Primera Division scheint aber nun rasch zu platzen. Laut spanischen Medienberichten will der FC Sevilla den 27-Jährigen schon wieder weiterverkaufen. In den Planungen von Neo-Trainer Julen Lopetegui spielt er derzeit keine Rolle. In den ersten beiden Ligaspielen gegen Espanyol und Granada stand Dabbur gar nicht im Kader. "Die Saison ist noch lang, alle sollten noch Spielzeit bekommen", machte ihm der Coach freilich Hoffnung. Man sei absolut zufrieden mit Dabbur, aber im Fußball müssten immer wieder einzelne Akteure zuschauen.

Der FC Sevilla hatte im Sommer insgesamt elf neue Spieler verpflichtet, unter ihnen mit Luuk de Jong einen der vielen Sturm-Konkurrenten, zu denen außerdem Munir El Haddadi und Nolito gehören.

Als mögliche Abnehmer für den Stürmer wurden Inter Mailand und Girondins Bordeaux genannt.

Eine rasche Lösung ist auch im Interesse von Israels Teamchef Andreas Herzog, der mit einem Munas Dabbur ohne Spielpraxis in der Entscheidung um die EM-Qualifikation im Herbst - unter anderem gegen Österreich - keine große Freude hätte.

Quelle: SN