Feiersinger mit Kantersieg in der Champions League

Die Salzburger ÖFB-Nationalspielerin Laura Feiersinger ist mit AS Roma souverän in die Gruppenphase der Women's Champions League eingezogen. Beim 6:1 im Quali- Rückspiel gegen Vorskla Poltava (Ukraine) spielte sie durch.

Schon im Hinspiel hatten die Römerinnen mit einem 3:0-Sieg die Basis zum Aufstieg gelegt. Die 31-jährige Saalfeldnerin, die erst im heurigen Sommer nach Rom gewechselt ist, war im Rückspiel 90 Minuten im Einsatz und bereitete das Führungstor durch Evelyne Viens vor. Wegen des Kriegs in der Ukraine fanden beide Spiele in Rom statt.

Für die 108-fache österreichische Nationalspielerin Feiersinger gibt es damit die späte Premiere in der Königsklasse der Frauen. Bei Bayern Münchens frühem Aus 2015 gegen Twente Enschede war sie nicht im Einsatz, mit Eintracht Frankfurt scheiterte sie im Vorjahr hauchdünn in der Qualifikation an Ajax Amsterdam.

Dank eines Hattricks von Barbara Dunst hat Laura Feiersingers Ex-Club Frankfurt am Mittwoch das Qualifikations-Rückspiel gegen Sparta Prag mit 3:0 gewonnen. Die Steirerin traf schon vor der Pause drei Mal (18., 33. und 43. Minute). Die Eintracht hatte schon das Hinspiel mit 5:0 gewonnen.

Bereits fix mit dabei in der Gruppenphase ist Feiersingers langjährige ÖFB-Teamkollegin Sarah Zadrazil mit Bayern München. Der deutsche Meister hat eines der vier Fixtickets (neben FC Barcelona, Olympique Lyon und FC Chelsea) inne.