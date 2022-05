Feyenoord mit Trauner gegen Roma im Conference-League-Finale

Das erste Finale in der Bewerbsgeschichte der Fußball-Conference-League bestreiten AS Roma und Feyenoord Rotterdam. Die beiden Mannschaften treffen am 25. Mai in Tirana (Albanien) aufeinander. Der zweifache UEFA-Cup-Sieger Feyenoord (1974, 2002) könnte mit Gernot Trauner nach 20 Jahren wieder eine internationale Trophäe gewinnen, als Borussia Dortmund mit 3:2 besiegt wurde. Die Roma jagt nach einem Heim-1:0 (gesamt 2:1) gegen Leicester City ihren ersten Europacup-Titel.

SN/APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON Feyenoord hielt gegen Marseille dicht - mittendrin Gernot Trauner