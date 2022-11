FIFA-Brief an WM-Teams: Fokus auf Fußball, nicht Politik

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich in einem Brief an die 32 Teilnehmer der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gewandt und dafür plädiert, dass der Fußball und nicht politische Debatten im Mittelpunkt des am 20. November beginnenden Turniers stehen soll. Der britische Sender "Sky News" zitierte aus dem Schreiben: "Lassen Sie bitte nicht zu, dass der Fußball in jeden ideologischen oder politischen Kampf hineingezogen wird, den es gibt."

SN/APA/AFP/WILLIAM WEST FIFA-Boss Infantino mit Maulkorb-Bitte?