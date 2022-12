FIFA-Club-WM 2023 in Marokko - Ab 2025 mit 32 Teams

Die nächste Fußball-Club-WM wird vom 1. bis 11. Februar 2023 in Marokko stattfinden. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der WM in Katar am Freitag nach einer Sitzung des Weltverband-Councils bekannt. Die geplante Ausweitung des Mini-Turniers solle allerdings erst später umgesetzt werden, die erste Auflage mit dann 32 Teams sei für 2025 geplant. Zudem wurde klargestellt, dass sich Infantino erst in seiner ersten Amtszeit befindet und somit bis 2031 bleiben könnte.

SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Schweizer sicherte sich Voraussetzungen für lange Amtszeit