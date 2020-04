FIFA kündigte vorzeitige Rate für Mitgliederverbände an

Der Fußball-Weltverband FIFA will seinen 211 Mitgliedsverbänden in der Corona-Krise finanziell helfen. Das kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer am Freitag veröffentlichen Videobotschaft an. So soll die Auszahlung einer zweiten Rate aus dem sogenannten Forward-Programm der FIFA vorzeitig an die nationalen Verbände ausgezahlt werden.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Infantino kündigte finanzielle Hilfe an