FIFA präsentierte offizielles WM-2022-Logo

Gut drei Jahre vor dem Eröffnungsspiel hat die FIFA das Logo für die Fußball-WM 2022 in Katar vorgestellt. Das Emblem wurde am Dienstag in der Hauptstadt Doha präsentiert und zeitgleich auch in vielen anderen Großstädten weltweit. Das Logo zeigt einen stilisierten, weit geschwungenen Achter - symbolisch für die acht WM-Stadien während des Turniers vom 21. November bis 18. Dezember 2022.

SN/APA (AFP)/ANWAR AMRO Das Logo steht bereits fest