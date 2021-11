FIFA-Präsident Infantino entzweit die Fußballwelt

Europa und Südamerika sind gegen die Pläne des FIFA-Präsidenten für Weltmeisterschaften im Zweijahres-Rhythmus, die anderen Kontinente dafür. Aber die Fronten verlaufen nicht geradlinig.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bei seinen Bemühungen, die Fußball-WM künftig alle zwei Jahre zu veranstalten, einen Etappensieg gefeiert - Afrikas Fußballverbände stimmten am Freitag für die Pläne des obersten Fußballfunktionärs. Doch der Widerstand ist weiterhin groß in der Fußballwelt gegen die Inflation an Weltturnieren, die schon ab 2028 losgehen soll.

Die afrikanische Fußball-Konföderation (CAF) hat in Kairo einstimmig beschlossen, die FIFA bei der Umstellung auf den Zweijahres-Rhythmus zu unterstützen. Die CAF ist der erste Kontinentalverband, der die Pläne der FIFA offiziell und öffentlich befürwortet - trotz der Konkurrenz für den Afrika Cup, der auf die ungeraden Jahre ausweichen würde.

Eine ähnliche Umstellung würde auch auf Europa zukommen, weil dann auch die EURO-Jahre durch eine WM belegt wären. Die Europameisterschaften müssten dann auf ebenfalls in die ungeraden Jahre verlegt werden. Gegen die Zweijahrespläne der FIFA gibt es daher große Opposition insbesondere von Seite der UEFA in Europa, des südamerikanischen Verbandes Conmebol und der großen Ligen. FIFA-Präsident Gianni Infantino hofft dennoch, im besten Fall bereits 2028 den Zweijahres-Rhythmus starten zu können. In Kairo sprach der FIFA-Boss das aus, was die afrikanischen Delegierten gern gehört haben dürften: "Diejenigen, die dagegen sind, sind diejenigen, die an der Spitze stehen."

UEFA und Conmebol hätten Angst vor dem Verlust ihrer Spitzenposition im internationalen Fußball, argumentierte Infantino. "Das passiert in jedem Bereich des Lebens: Wenn es Reformen und Veränderungen gibt, wollen diejenigen, die an der Spitze stehen, nicht, dass sich etwas ändert. Sie haben vielleicht Angst, dass ihre Führungsposition in Gefahr ist, wenn sich etwas ändert."

Die Kontinentalverbände von Europa und Südamerika befürchten einen Bedeutungsverlust ihrer eigenen Turniere und eine weitere Belastung für die Profis. Zuletzt hatten sie auch bereits mit einem Boykott gedroht, sollten die Pläne verwirklicht werden. Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die FIFA-Ideen kritisiert.

Infantino argumentiert, dass ein verkürzter Turnus den Wettbewerb verschärfen und damit das sportliche Niveau vor allem außerhalb Europas anheben würde. Zudem würden mehr Länder die Möglichkeit erhalten, eine WM auszurichten. Das FIFA-Council hatte im Oktober beschlossen, dass am 20. Dezember ein globaler Gipfel mit Beratungen zur Reform des internationalen Spielkalenders stattfinden soll. Eine Abstimmung über eine mögliche WM-Reform noch in diesem Jahr ist daher kaum noch möglich.

Mittlerweile sind die Fronten aber nicht mehr eindeutige auszumachen. Mit Freude dürfte Infantino vernommen haben, dass sich Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro als Freund des Zweiahres-Rhythmus gezeigt hat. Bei einem Besuch des Endspielorts der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 vor wenigen Tagen sagte Bolsonaro: "Ich werde meine Meinung als Hobbyfußballer sagen. Die WM alle zwei Jahre ist zu begrüßen, weil sie den wirtschaftlichen Aspekt fördert. Vier Jahre sind vielleicht ein bisschen lang", sagte Bolsonaro, als er am Lusail-Stadium in Doha ankam. Im Anschluss daran traf der Präsident dort übrigens Infantino, der zuvor bei Südamerikas Fußballbossen mit seinem Anliegen durchwegs auf heftigen Widerstand und Ablehnung gestoßen war.

Aber auch die scheinbare Einigkeit in Afrika könnte trügerisch sein. In der Vorwoche kritisierte ein einflussreicher Funktionär die Machenschaften der FIFA auf dem Kontinent. Abdouraman Hamadou Babba, der Präsident des kamerunischen Clubs Etoile Filant de Garoua, sagte: "Der FIFA-Präsident arbeitet in Afrika nur für sich selbst und seine Wiederwahl." In mindestens fünf afrikanischen Ländern habe der Weltverband die Wahlen der wichtigen Fußballgremien beeinflusst, um gefügige Marionetten an die Verbandsspitze zu hieven. Babba erklärte weiter: "Diese FIFA-Machenschaften sind der Grund, warum sich Afrikas Fußball immer noch in einem unterentwickelten Zustand befindet.