FIFA weiter gegen "One Love"-Binde - Sanktionen möglich

Das mehrfarbige Stückchen Stoff für die Oberarme von Manuel Neuer und anderen Starspielern sorgt in Katar weiter für Diskussionen. Die "One Love"-Kapitänsbinde von ursprünglich zehn europäischen Verbänden wird vom Fußball-Weltverband nicht akzeptiert und könnte zu Sanktionen führen, wie aus einer Beratung zwischen der Arbeitsgruppe der Europäischen Fußball-Union und FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura am Sonntagmittag hervorging.

SN/APA/dpa/Sebastian Gollnow FIFA stößt sich an disem Zeichen gegen Diskriminierung