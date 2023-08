Finale der Frauen-WM: Spanierinnen verwirklichen ihren Traum

Erstmals in der Geschichte darf Spanien den WM-Titel im Frauenfußball bejubeln: Das Team besiegte am Sonntag im Finale in Sydney den amtierenden Europameister England mit 1:0 (1:0). "Der Traum eines ganzen Landes ist wahr geworden", schrie die Kommentatorin des staatlichen Fernsehsenders RTVE mit dem Schlusspfiff fast heiser ins Mikro.

Vor genau 75.784 Zuschauern gelang der Kapitänin Olga Carmona in der 29. Minute das entscheidende Tor. "Es war eine harte Partie. England hat uns das Leben schwer gemacht, aber wir haben nicht aufgegeben", sagte Carmona.

In der 70. Minute hielt Englands Torhüterin Mary Earps - sie wurde zur besten Torhüterin der WM gewählt - einen schwachen Handelfmeter von Jennifer Hermoso. Nach dem Abpfiff sagte die 33-jährige Spanierin beim TV-Interview: "Wir haben so viele Tage versucht, uns vorzustellen, wie es ist, Weltmeister zu sein. Wir konnten es nicht."

"La Roja", wie das spanische Team auch noch genannt wird, trat beim Endspiel als Einheit auf - trotz der Spannungen mit Trainer Jorge Vilda. Nach einer internen Rebellion gegen Vilda galten die Spanierinnen als geschwächt, zeigten aber am Sonntag Gegenteiliges. Für den 52-Jährigen dürfte das eine besondere Genugtuung sein: "Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team. Wir haben gezeigt, dass wir auch kämpfen können, leidensfähig sind."

Unmittelbar nach dem Sieg wurde außerdem Aitana Bonmatí als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet. "Wir haben gelitten, aber wir haben es auch genossen und wir haben es verdient. Wir haben viele Jahre auf diesen Moment hingearbeitet und jetzt haben wir ihn, wir haben den Pokal", sagte Bonmatí.

In England hatte man die Hoffnung, endlich wieder einen WM-Titel zu holen. Erstmals gewann England eine Weltmeisterschaft 1966 bei den Männern. Für Englands Kapitänin Millie Bright ist die Niederlage schwer zu verkraften: "Wir haben alles gegeben. In der ersten Hälfte waren wir nicht in Bestform, aber in der zweiten Halbzeit waren wir wieder da. Nur hatten die Spanierinnen viel Ballbesitz, sie waren einfach besser."

Englands Trainerin Sarina Wiegman hatte vor dem Turnier Ausfälle von starken Spielerinnen wie EM-Torjägerin Beth Mead und Kapitänin Leah Williamson zu verkraften. Trotz größerer Turniererfahrung kam ihr Team nicht hinterher. "Ich denke, jeder hat ein unglaubliches Spiel gesehen, ein sehr offenes Spiel. Beide Mannschaften wollten Fußball spielen. Spanien war aber ein bisschen besser als wir", sagte Wiegman. Die 53-Jährige bestritt das vierte Endspiel bei einem großen Turnier in Serie: 2019 hatte Wiegman bei der WM noch mit den Niederlanden gegen die USA verloren. Dieses Mal verhinderte Spanien den ganz großen Coup.

Chefcoach Vilda hatte Spanien-Joker Salma Paralluelo für Weltfußballerin Alexia Putellas in die Startelf gestellt. In der 16. Minute verpassten die 19-jährige Paralluelo und Alba Redondo die Chance zur Führung. Auf der Gegenseite schreckte aber auch Lauren Hemp mit einem Lattentreffer die Spanierinnen auf. In der 29. Minute ging Spanien nach einem blitzsauberen Angriff in Führung. Olga Carmona von Real Madrid schloss aus elf Metern ab und traf zur 1:0-Führung. Die Linksverteidigerin hatte schon den Siegtreffer im Halbfinale gegen Schweden erzielt.

England-Coach Wiegman brachte dann neben der zuletzt gesperrten Lauren James auch Chloe Kelly, die Siegtorschützin im EM-Finale 2022 gegen Deutschland. Nach einem Handspiel von Keira Walsh kam es unter Einsatz des Videobeweises zum Elfmeter: Hermosos Schuss vom Punkt war allerdings zu schwach und zu unplatziert für Torfrau Earps.

Trotz des verpassten Titels lobte Prinz William das englische Team. Auch wenn es nicht das Ergebnis gewesen sei, das man sich gewünscht habe, hätten die "Lionesses" die Nation stolz gemacht, schrieb der britische Thronfolger in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. Er fügte hinzu: "Euer Geist und Antrieb hat so viele inspiriert und den Weg geebnet für weitere Generationen. Danke für die Fußball-Erinnerungen."