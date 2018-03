Fiorentina, Cagliari werden Astoris 13 nicht mehr vergeben

Die italienischen Fußball-Erstligisten Fiorentina und Cagliari werden die Rückennummer 13 in Gedenken an den verstorbenen Davide Astori nicht mehr vergeben. Dies gaben die beiden Serie-A-Clubs am Dienstag bekannt. Astori spielte ab 2008 sechs Saisonen für Cagliari, seit 2015 stand er bei den Florentinern unter Vertrag. Der 31-Jährige verstarb in der Nacht auf Sonntag vor dem Ligaspiel in Udine.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO "Das Trikot ist deines für immer"