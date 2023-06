Flick: Kicker müssen im 1.000 DFB-Spiel "übers Limit gehen"

Es ist zwar nur ein Test, aber doch ein ganz besonderer. Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Montag (18.00 Uhr) in Bremen gegen die Ukraine das 1.000. Länderspiel seit der Premiere vor 115 Jahren. Am Sonntag bekräftigte Teamchef Hansi Flick mit Blick auf die Heim-EM seine Anforderungen an die Kicker. "Wir erwarten, dass sie übers Limit gehen können, auch mal ein bisschen leiden", sagte der 58-Jährige.

Nach dem WM-Debakel (Aus in der Gruppenphase) und dem jüngsten 2:3 im Test gegen Belgien sind Joshua Kimmich und Co. im Benefizspiel gegen die vom russischen Angriffskrieg gebeutelte Ukraine gefordert. "Für uns ist jedes Länderspiel dazu da, dass wir die Elf finden, die dann am 14. Juni nächstes Jahr anfängt", erklärte Flick. Dann beginnt in München die Heim-EM 2024. Am Freitag gastiert die DFB-Auswahl in Polen, es folgt die Partie am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

"Wenn wir die Vorbereitung haben zur EURO, dann ist es wichtig und die Basis, dass jeder einzelne Spieler in Topform ist. Das ist das, was wir erwarten. Wenn dann die Basis der Fitness gelegt ist, ist vieles drin", meinte Flick, der mit Ausnahme von Stürmer Timo Werner sowie den Champions-League-Finalisten Ilkay Gündogan und Robin Gosens mit allen Akteuren planen kann. CL-Finalsieger Gündogan und -verlierer Gosens werden am Mittwoch zum Team stoßen. Und der von einer Sprunggelenks-Blessur geplagte Werner hofft, gegen Polen ebenfalls mitwirken zu können.

Größter Garant für Tore ist aktuell ohnehin Niclas Füllkrug. Der Stürmer von Werder Bremen kommt vor seinem Heimspiel im Weserstadion auf eine Top-Quote von sechs Toren in sechs Länderspielen. Kein Wunder, dass Flick ihm auch gegen die Ukraine von Beginn an vertrauen wird, wie der Coach festhielt. "Niclas ist einer, der einer Mannschaft guttut, der vorangeht", sagte Flick, der den Toptorschützen der abgelaufenen Bundesligasaison (16) in einer Doppelspitze mit Chelseas Kai Havertz zusammenspannt.

In der DFB-Bilanz stehen bisher 578 Siege, 207 Unentschieden und 214 Niederlagen. 2250 Tore wurden erzielt, 1174 Gegentreffer kassiert. Der höchste Sieg war das 16:0 gegen Russland beim olympischen Fußballturnier 1912. Die höchste Niederlage gab es 1909 beim 0:9 gegen England.