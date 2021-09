Flick stimmt Adeyemi auf die WM-Qualifikation ein

Der Torjäger von Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi, steht vor seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

In den vergangenen Tagen hatte Karim Adeyemi viele Unterredungen, in denen der Torjäger von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ehrfürchtig zuhörte. Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick ist ja auch nicht jeden Tag der Gesprächspartner. Adeyemi steht vor dem nächsten großen Schritt in seiner Karriere. In der WM-Qualifikation trifft der viermalige Weltmeister Deutschland am Donnerstag auf Liechtenstein. Adeyemi steht dabei vor seinem Länderspieldebüt für Deutschland.

Die vergangenen Wochen waren die aufregendsten für Adeyemi, seit er bei Red Bull Salzburg unter Vertrag steht. Mit den Bullen gewann er den Meistertitel und holte den ÖFB-Cup. Und Adeyemi schaffte den Sprung zum Stammspieler beim Serienmeister. Dazu gewann er mit Deutschland den Titel bei der Unter-21-Europameisterschaft. Als Belohnung für seine starken Leistungen holte der neue deutsche Bundestrainer, Flick, den 19-jährigen Bullen auch noch in seinen ersten Kader für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele. "Wir beobachten Adeyemi schon lange. Er ist mir schon aufgefallen, als ich mit den Bayern in der Champions League gegen die Salzburger gespielt habe. Seine Schnelligkeit kann für unser Spiel positiv sein", erklärte Flick. Adeyemi schwebt jedenfalls auf Wolke sieben. "Aktuell gehen nur Träume in Erfüllung", betonte der Führende in der heimischen Torschützenliste. Im Training hat Adeyemi jedenfalls einen guten Eindruck hinterlassen. Es sei schon ein besonderes Gefühl, mit diesen Topspielern arbeiten zu dürfen.

Flick weiß: Bei seinem Bundestrainer-Debüt gegen Liechtenstein muss es gleich richtig klappen. Routinier Thomas Müller, Rückkehrer Marco Reus, Kai Havertz als einer der wenigen EM-Gewinner, dazu noch das Teenager-Trio Jamal Musiala, Florian Wirtz und Adeyemi: Flick hat bei der Nationalmannschaft neben den bei der EM unter Joachim Löw nicht gezündeten Turbokräften Sané, Gnabry und Werner ein Großangebot an verheißungsvoller Offensivpower. Und dem widmet er vor seinem Auftaktduell gegen die drittklassigen Fürstentum-Kicker im schweizerischen St. Gallen große Aufmerksamkeit.

"Entscheidend wird sein, dass wir unsere Spielidee durchsetzen", formulierte Flick die zentrale Aufgabe beim Neustart unter seiner Regie. Das heißt auch: schnell und vertikal nach vorn. "Wir wollen Tempo reinbringen", betonte Flicks Assistent und Trainingsorganisator Danny Röhl. Denn: "Sie können alle verteidigen", sagte Flick über Liechtenstein sowie die folgenden Gegner Armenien und Island in der WM-Qualifikation für Katar 2022.

"Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben viele Spieler, die gut pressen können, die bereit sind, Meter zu machen", sagte der Dortmunder Reus bei seinem DFB-Comeback nach fast zwei Jahren. "Der Leistungsgedanke wird neu geschrieben", meinte der 32-Jährige über die Aufbruchstimmung unter Flick, der bei seiner Länderspiel-Premiere als Bundestrainer ohne Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller auskommen muss. Torhüter Neuer steht wegen seiner Knöchelblessur nicht zur Verfügung. Sein Münchner Clubkollege Müller reiste wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel aus dem DFB-Quartier in Stuttgart ab.