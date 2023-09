Flick unter Druck: Deutschland will sich aus der Krise schießen

Das DFB-Team benötigt in den Testspielen gegen Japan und Frankreich ein Erfolgserlebnis.

Gut ging es für Hansi Flick schon wieder nicht los. Beim ersten Training der Nationalmannschaft in Wolfsburg vor dem Wiedersehen mit dem WM-Schreck Japan verkündete der deutsche Bundestrainer den Ausfall von Niclas Füllkrug. In den Testspielen am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich müssen also andere die Tore schießen. Und Tore braucht Flick dringend in der aktuellen Krise des deutschen Fußballs.

"Wir wissen ganz genau, was auf dem Spiel steht. Wir stehen auch beim Trainer ein bisschen in der Schuld, weil wir diejenigen sind, die auf den Platz gehen und die Resultate erzielen müssen", sagt Außenspieler Robin Gosens. "Das wollen wir jetzt unbedingt machen, erst gegen Japan, dann gegen Frankreich." Jeder sei sich des Ernstes der Lage bewusst, versichert der 29-Jährige und verspricht: "Wir müssen liefern, und das werden wir tun!" Neuling Pascal Groß ergänzt, er probiere, "viel Energie und Positivität mit in die Mannschaft zu bringen".

Für das Verhindern von Toren ist im DFB-Team diesmal Marc-André ter Stegen hauptzuständig. Nach elf Jahren in der Nationalmannschaft fühlt sich der 31-Jährige erstmals zum Start einer Länderspielsaison als erste Wahl. "Ja, ich bin die Nummer eins im Moment. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und glaube, dass ich den Moment nutzen kann. Ich werde alles dafür tun, dass ich den Status behalte", sagte der Stammtorwart des FC Barcelona. Dass sich Manuel Neuer, der Platzhirsch im Kampf ums Einserleiberl, nach Beinbruch und zehn Monaten Spielpause langsam einem Comeback beim FC Bayern nähert, findet er positiv. "Ich wünsche ihm, dass er wieder auf sein Niveau kommt", betont ter Stegen.