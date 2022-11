Forscher sehen Brasilien als Favoriten bei der Fußball-WM

Der sechste Fußball-Weltmeistertitel für Brasilien ist in greifbarer Nähe - zumindest wenn es nach der statistischen Prognose bzw. Berechnung eines internationalen Forscherteams geht, an dem auch die Universität Innsbruck beteiligt ist. Die "Seleção" weist demnach eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 15 Prozent auf und geht als "klarer Favorit" in das kommende Turnier in Katar, teilte die Universität am Montag in einer Aussendung mit.

SN/APA (AFP)/YASSER AL-ZAYYAT Brasilien als Forscher-Favorit auf den WM-Titel