Fortsetzung der Europa League mit guten Leverkusen-Chancen

Die Fußball-Europa-League geht nach der Corona-Zwangspause weiter. Während der LASK bei Manchester United nach dem 0:5 im Achtelfinale-Hinspiel wohl ohne Chance auf den Aufstieg ist, liegt von den anderen Clubs mit Österreichern Leverkusen gut im Rennen. Die Duelle Inter Mailand gegen Getafe (Mittwoch) in Gelsenkirchen und FC Sevilla gegen AS Roma in Duisburg werden in nur einem Spiel entschieden.

SN/APA (AF)/MARIUS BECKER Baumgartlinger will mit Bayer den Aufstieg fixieren