Frankfurt feierte bei Startelf-Debüt von Ilsanker Kantersieg

Eintracht Frankfurt hat den Aufwärtstrend in der deutschen Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Hessen verbesserten sich mit einem 5:0-Heimsieg am Freitagabend gegen Augsburg vorerst auf den neunten Tabellenplatz. Bei der Mannschaft von Trainer Adi Hütter spielten Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker durch. Für Ilsanker war es der erste Einsatz von Beginn an für die Eintracht.

SN/APA (dpa)/Thomas Frey Torjubel bei Andre Silva und Filip Kostic