Frankfurt hofft gegen Bayern auf Überraschung

Auf Eintracht Frankfurt wartet am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Bayern die laut Trainer Adi Hütter denkbar schwierigste Aufgabe. "Ich sehe es auch so, dass es für mich momentan die beste Mannschaft der Welt ist. Wenn du gegen Atletico 4:0 nach 70 Minuten führst, zeigt das, was sie für eine Klasse haben", lobte der Vorarlberger. Die bisher in der Liga ungeschlagenen Hessen gehen als klarer Außenseiter in die Partie.

SN/APA (dpa)/Andreas Gebert Die Bayern agieren derzeit in Hochform