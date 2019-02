Frankfurt-Trainer Adi Hütter schützt seinen Landsmann Hinteregger: "Er sagt ehrlich, was er denkt."

Beim Debüt von ÖFB-Nationalspieler Martin Hinteregger für Frankfurt hielt die Truppe von Trainer Adi Hütter auch Dortmund in Schach.

Wer gedacht hatte, dass die Frankfurter Eintracht nach einer sensationellen Hinrunde in der deutschen Fußball-Bundesliga, in der Frühjahrssaison 2019 einbrechen könnte, der irrte gewaltig. In den vergangenen Jahren hatten die Frankfurter ihrem Namen als "launische Diva vom Rhein" meist alle Ehre gemacht. Unter Trainer Adi Hütter wurde die Diva konstant in ihren Leistungen. Der ehemalige Meistermacher von Red Bull Salzburg schaffte es , seine Mannschaft in eine physische Verfassung zu bringen, um Rückschläge zu verhindern. Nach 90 Minuten Vollgas-Fußball beim 1:1 gegen Tabellenführer Borussia Dortmund wehrten sich die Hessen nicht nur verbissen mit viel Leidenschaft gegen die Niederlage, sondern setzten auch immer wieder Akzente. Die Eintracht hat sich unter Hütter im Spitzenfeld der Bundesliga etabliert.