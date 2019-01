Frankfurt-Trainer Adi Hütter über sein Erfolgsrezept: "Die Spieler sind nicht meine Freunde"

Der ehemalige Meistermacher von Red Bull Salzburg überzeugt als Eintracht-Trainer und entfacht in Frankfurt eine Fußball-Euphorie. Im Weihnachtsurlaub sprach Hütter gut gelaunt mit den SN.

Im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" schnaufte Adi Hütter einmal kräftig durch. Nicht, weil er nach einer gekonnten, rasanten Ski-Abfahrt während seines Weihnachtsurlaubs in Salzburg am Obertauern etwas außer Atem kam, sondern weil schon heute, Donnerstag, wieder das Training bei der Frankfurter Eintracht für die Frühjahrssaison beginnt. Und in dieser will der ehemalige Doublesieger mit Red Bull Salzburg weiter für Aufsehen sorgen. Adi Hütter überzeugte in der Hinrunde als Trainer von Eintracht Frankfurt. Und sorgte in der Mainmetropole für eine riesige Fußball-Euphorie.