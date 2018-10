Frankfurt-Trainer Hütter bejubelte "fantastischen Abend"

Auf nationaler Ebene ist der Saisonstart von Eintracht Frankfurt missglückt, international läuft es für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter aber optimal. Die Eintracht feierte in der Fußball-Europa-League nach einem 2:1 Auswärtssieg über Vorjahresfinalist Olympique Marseille am Donnerstag mit einem furiosen 4:1 gegen Lazio Rom den zweiten Sieg und öffnete die Tür in die K.o.-Phase weit.

"Wir haben einen fantastischen Abend erlebt", freute sich Hütter. Das schnelle Tor von Danny da Costa (4.) sorgte für Sicherheit, die nur nach dem Ausgleich durch Marco Parolo (23.) etwas wackelte. Filip Kostic (28.) brachte die Eintracht aber rasch wieder in Führung, Luka Jovic (52.) und wieder Da Costa (94.) machten den klaren Sieg perfekt. "Gewonnen ist noch nichts", warnte Hütter aber vor vorzeitiger Aufstiegseuphorie, auch wenn die Eintracht mit 6 Punkten vor Lazio (3), Apollon Limassol und Marseille (je 1) klar auf Kurs liegt.

Auf der heimischen Bühne hatte der Vorarlberger bisher noch nicht so viel Grund zur Freude. Nach dem Debakel im Supercup gegen die Bayern (0:5) und dem Erstrunden-Aus des Titelverteidigers im DFB-Pokal gegen den Viertligisten SSV Ulm gab es in der Bundesliga nur einen Sieg aus den ersten fünf Spielen. Umso ausgelassener feierten die 47.000 Zuschauer am Donnerstag ihr Team.

Getrübt wurde die Freude über den starken Auftritt durch eine traurige Nachricht. Hütter ließ seine Spieler und Betreuer nach dem Spiel einen Kreis auf dem Rasen bilden, wo ihnen mitgeteilt wurde, dass der Bruder von Mittelfeldspieler Lucas Torro unerwartet gestorben ist. "Er hat das bis nach dem Spiel geheim gehalten, nur die Trainer haben es gewusst. Lucas wollte heute unbedingt dabei sein", gab Hütter nach dem Spiel bekannt. "Das ist eine traurige Nachricht, die unsere Feierfreude nach dem Spiel getrübt hat." Der Spanier wird am Sonntag im Bundesligaspiel bei 1899 Hoffenheim nicht dabei sein.

Vor dem Spiel gab es Probleme mit einigen Fans, 27 sind am Rande der Partie von der Polizei festgenommen worden. Am Stadion hatten vor dem Anpfiff Fans Steine geworfen. Bis zu 100 sogenannte Problemfans aus Frankfurt hätten sich zuvor an den Bahn-Gleisen am Stadion vermummt. Bei den Steinwürfen sei eine Polizistin verletzt worden. Zudem sei ein Anhänger festgenommen worden, der auf der Tribüne den Hitler-Gruß gezeigt haben soll. Nach dem Abpfiff kam es noch zu einem Übergriff auf einen Gastfan. Vier Tatverdächtige wurden dabei festgenommen, twitterte die Polizei.

Quelle: Apa/Dpa