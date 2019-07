Frankfurt-Trainer Hütter für kicker-Leser die Nummer eins

Nach den Spielern haben auch die Leser des Fachmagazins "kicker" Adi Hütter zum Trainer des Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga gewählt. Der Vorarlberger Coach von Eintracht Frankfurt erhielt in der Umfrage unter über 88.000 Lesern mit 27,4 Prozent die meisten Stimmen.

Auf Rang zwei landete mit 21,9 Prozent Friedhelm Funkel von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, der in einem Interview in höchsten Tönen von ÖFB-Spieler Kevin Stöger sprach. "Er hat sich wirklich überragend entwickelt. So kreativ, so tolle Pässe, und dann noch so laufstark, das ist wirklich eine grandiose Kombination", sagte Funkel über den Oberösterreicher, der wegen eines Kreuzbandrisses monatelang pausieren muss. "Sein Aus trifft uns natürlich ganz hart", sagte der Trainer.

Quelle: APA