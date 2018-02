Frankfurt überholte Leipzig mit Sieg in Montagabend-Premiere

Eintracht Frankfurt hat in der deutschen Fußball-Bundesliga am Montagabend gegen RB Leipzig 2:1 gewonnen. Mit dem Sieg in der von Fanprotesten begleiteten Partie überholte Frankfurt den von Red Bull unterstützten Club in der Tabelle und liegt nun auf Rang drei. Leipzig fiel auf Platz fünf zurück. In der Schlussphase des Spiels starb ein Frankfurter Fan auf der Haupttribüne nach einer Herzattacke.

SN/APA (dpa)/Fabian Sommer Leipzig fiel aus den Champions-League-Plätzen auf Platz fünf zurück SN/GEPA pictures Leipzig fiel aus den Champions-League-Plätzen auf Platz fünf zurück SN/GEPA pictures Leipzig fiel aus den Champions-League-Plätzen auf Platz fünf zurück SN/GEPA pictures Leipzig fiel aus den Champions-League-Plätzen auf Platz fünf zurück SN/GEPA pictures Leipzig fiel aus den Champions-League-Plätzen auf Platz fünf zurück SN/GEPA pictures Leipzig fiel aus den Champions-League-Plätzen auf Platz fünf zurück