Eintracht Frankfurt muss um den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League bangen. Der Semifinalist der Vorsaison verlor am Donnerstag das Play-off-Hinspiel auswärts gegen Racing Straßburg durch ein Tor von Kevin Zohi (33.) mit 0:1. Das Retourmatch steigt am kommenden Donnerstag. Beim Club von Trainer Adi Hütter spielte Martin Hinteregger durch.

SN/APA (AFP)/PATRICK HERTZOG Martin Hinteregger kämpft im Europa League Play off um den Ball