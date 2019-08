Frankfurt verpflichtete niederländischen Stürmer Bas Dost

Bas Dost geht ab sofort für Eintracht Frankfurt auf Torejagd. Der vom Vorarlberger Adi Hütter gecoachte deutsche Fußball-Bundesligist verpflichtete den 30-jährigen niederländischen Stürmer am Montag von Sporting Lissabon und stattete ihn mit einem bis Ende Juni 2022 gültigen Vertrag aus. In Portugal traf Dost in 84 Ligaspielen 76 Mal. 2016/17 wurde er mit 34 Treffern Schützenkönig.

SN/APA (AFP)/PATRICIA DE MELO MOREI Dost wechselt von Lissabon nach Frankfurt