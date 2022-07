Frankfurts Test gegen Ajax in Grödig wegen Corona abgesagt

Das geplante Testspiel von Oliver Glasners Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam ist wegen mehrerer Corona-Fälle im Team der Niederländer abgesagt worden. Darauf verständigten sich beide Vereine "aus Sicherheitsgründen", wie der Fußball-Bundesligist am Samstag wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff in Grödig mitteilte.

Ajax erklärte, dass im Trainingslager in Österreich am Freitagabend einige Corona-Fälle unter den Spielern festgestellt worden seien. Europa-League-Sieger Frankfurt wollte in der Vorbereitung gut eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Cup beim 1. FC Magdeburg am 1. August gegen den niederländischen Meister testen. Stattdessen soll die Mannschaft nach Clubangaben nun am Samstag eine Trainingseinheit absolvieren.