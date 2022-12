Frankreich ohne Angst vor Argentiniens Superstar Lionel Messi

Der Titelverteidiger strotzt vor dem Finale gegen Argentinien vor Selbstvertrauen und will Geschichte schreiben.

Didier Deschamps hat mit Frankreich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Als Spieler triumphierte er bei der Heim-WM 1998 und der EM 2000, als Trainer führte er Les Bleus 2018 zum WM-Titel in Russland. Am Sonntag hat der 54-Jährige die Möglichkeit, einen historischen Erfolg hinzuzufügen. Führt er seine Mannschaft im WM-Finale (16 Uhr/ live ORF 1) zum Sieg gegen Argentinien, dann wäre Frankreich erst die dritte Nation, der es gelungen ist, einen WM-Titel zu verteidigen. Italien (1934 und 1938) und Brasilien (1958 und 1962) haben dieses Kunststück jeweils schon ein Mal vollbracht.

"Wir werden alles geben, was wir können, um sicherzustellen, dass wir am Sonntag noch glücklicher sind", sagt der französische Trainer nach dem 2:0-Erfolg im Halbfinale gegen Marokko. Dass seine Mannschaft gegen das Sensationsteam alles andere als eine lupenreine Vorstellung zeigte, war auch Deschamps bewusst: "Es war kein einfacher Sieg. Wir mussten herausfordernde Momente überstehen." Während Argentinien im Semifinale gegen Kroatien nach starker Leistung hochverdient mit 3:0 gewinnen konnte, mussten die Franzosen gegen Marokko einige heikle Momente überstehen. Doch die Defensive und der bärenstarke Tormann Hugo Lloris hielten den Angriffen der Afrikaner bis zum Schluss stand und dürfen weiter von der Titelverteidigung träumen.

Zum vierten Mal nach 1998, 2006 und 2018 steht die Équipe Tricolore im Endspiel einer Weltmeisterschaft. Dabei gilt es keine Geringeren als Lionel Messi und sein Team zu bezwingen. "Jedes Team mit Messi hat komplett andere Voraussetzungen. Wir haben Argentinien spielen sehen, wir wissen, wie sie spielen. Sie sind ein schwieriger Gegner", befand Antoine Griezmann, der bisher ein überragendes Turnier spielt. Gegen die Albiceleste erwartet der 31-Jährige auch wegen der zahlreichen südamerikanischen Fans ein hartes Spiel. "Wir werden sehen, wie wir ihnen wehtun können." Ähnlich beurteilte auch sein Trainer die Ausgangslage vor dem WM-Showdown. "Wir müssen unsere Qualitäten nutzen, die Schlüsselspieler müssen den Unterschied machen. Vielleicht wird das Team gewinnen, das weniger Fehler macht", sagte Didier Deschamps.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron schaute nach dem Halbfinal-Sieg in der Kabine vorbei, um zu gratulieren. Mit Blick auf das Finale und Gegner Messi, der ebenfalls bei PSG unter Vertrag steht, erklärte der 44-Jährige: "Er ist ein großartiger Spieler, wenn er in Paris spielt. Aber mir ist er in Paris lieber als in seiner Nationalmannschaft." Er habe viel Respekt vor dem "wundervollen" Team Argentiniens. Dennoch war der Staatschef von der Équipe Tricolore überzeugt. "Ich denke, wir sind der Favorit", wurde Macron von "L'Equipe" zitiert.

Bei der Weltmeisterschaft in Russland bezwang Frankreich die Argentinier im Achtelfinale mit 4:3, Mbappé traf damals doppelt. Auch dieses Mal wollen die Franzosen wieder Spielverderber für Messi bei dessen letzter WM sein. "Es ist eine andere Mannschaft als die, gegen die wir vor vier Jahren gespielt haben", sagte Deschamps, der ankündigte: "Es gibt noch ein letztes Spiel. Am Sonntag werden wir um den Titel spielen."