Frankreichs Ex-Teamstürmer nach Schüssen zu Haft verurteilt

Der frühere französische Fußball-Nationalstürmer Tony Vairelles ist nach Schüssen auf Türsteher einer Diskothek zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, zwei davon auf Bewährung. Das Gericht in Nancy verurteilte am Montag außerdem drei ebenfalls an der Auseinandersetzung im Jahre 2011 beteiligte Brüder von Vairelles zu drei bis fünf Jahren Haft, wovon je zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Der Antrag auf Einstellung wegen überlanger Verfahrensdauer wurde verworfen.

SN/APA/AFP/FREDERICK FLORIN Vairelles muss einige Zeit hinter Gittern verbringen